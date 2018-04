Anzeige

Lindenfels.Die Suche nach einem neuen Allgemeinarzt für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Lindenfels läuft auf Hochtouren. „Uns liegen mehrere Bewerbungen vor, die wirklich sehr positiv aussehen“, betonte Elvira Horlbeck gegenüber dem BA. Die Hausärztin führt zusammen mit der Frauenmedizinerin Wladlena Hickel die Praxis in der Nibelungenstraße, seit der bisherige Leiter und allgemeinärztlich tätige Internist Karl Andreas Berg Anfang April bekanntgab, in den Ruhestand zu gehen.

Obwohl sie nun die einzige fest angestellte Allgemeinmedizinerin im MVZ ist, laufe der Betrieb so weiter wie bisher, versichert Horlbeck. Berg werde sie während ihres baldigen Urlaubs vertreten. Sie sei zuversichtlich, dass es bald eine Lösung geben werde, sagte sie. kbw