Pro-Europäer informieren

Bergstraße.Die Bergsträßer Sektion des Pulse of Europe lädt zu einem Europa-Treff am Samstag, 11. Mai, 11 Uhr, in Bensheim ein. Pulse of Europe ist eine überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative, die 2016 in Frankfurt gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar machen. Darum geht es auch bei dem Treffen in Bensheim am Lammertsbrunnen: „Kommen Sie und lassen Sie uns zeigen: Die Europa-Freunde sind in der Mehrheit, und sie kämpfen dafür, dass das große Freiheits- und Friedensprojekt Europa weitergeht und eine gute Zukunft hat“, heißt es in der Einladung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.05.2019