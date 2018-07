Anzeige

Bergstraße.Das neue Programmheft der Kreisvolkshochschule Bergstraße ist da. Mit Angeboten, die ab September beginnen, einige wenige auch schon im August. Erhältlich sind die Hefte – in herbstlichen Farbtönen – bei der Geschäftsstelle der Kvhs in Lorsch, im Bürgerservice der Kreisverwaltung im Heppenheimer Landratsamt und in allen Rathäusern der Bergsträßer Kommunen. Darüber hinaus liegen die Programme bei Banken und Sparkassen sowie in zahlreichen Geschäften des Einzelhandels auf.

Kursbuchungen sind ab sofort möglich. Entweder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder am Telefon unter der Nummer 06251/17296-0, auch mit einer E-Mail an: anmeldung@kvhs-bergstrasse.de. red