Projektbeirat auf der ICE-Tagesordnung

Bergstraße.Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) hatte die Deutsche Bahn gebeten, die Organisation eines Projektbeirates für die Neubaustrecke Frankfurt - Mannheim in die Tagesordnung des nächsten Beteiligungsforums aufzunehmen. Mit Erfolg, wie die Bahn ihm nun mitteilte.

Meister sieht einen Projektbeirat – parallel zum Beteiligungsforum – als unerlässlich an. „In einem Projektbeirat kann die Region ihre Belange und Forderungen, die über die Vorzugsvariante der Bahn hinausgehen, klar formulieren und definieren. Dies ist eine entscheidende Grundlage für die spätere parlamentarische Befassung, bei der es auch zu Änderungen der Vorzugsvariante kommen kann. Diese wichtige Vorarbeit durch einen Projektbeirat kann ein Beteiligungsforum nicht leisten“, so Meister. „Wir sind bei der Neubaustrecke derzeit an einem Punkt, bei dem es um eine ganz wesentliche Weichenstellung geht.“

SPD für klaren Konsens

Unterdessen hat sich die Bergsträßer SPD dafür ausgesprochen, partei- und ortsübergreifend die Forderungen des Kreises Bergstraße vorzutragen. Der Maßstab für die Bewertung der von der Bahn geplanten Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim bleibe der „Bergsträßer Konsens“ mit den damit verbundenen Eigenschaften, zu denen ein bergmännisch gebauter Tunnel für den Bereich nördlich Langwaden bis südlich Neuschloß gehöre, erklärte Marius Schmidt, Vorsitzender der Bergsträßer Sozialdemokraten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.12.2020