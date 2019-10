Protest als Teil der DNA jeder Demokratie

Bergstrasse.„Diktaturen organisieren die Zustimmung, Demokratien die Kritik“. Bei der Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit in Heppenheim betonte der Historiker Philipp Gassert die friedliche Auseinandersetzung als Grundbestandteil einer lebendigen freiheitlichen Gesellschaft. Geregelter Streit gehöre fest zur DNA einer demokratischen Kultur, sagte der Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim vor knapp 100 Gästen im Kurfürstensaal.

Der demokratische deutsche Staat sei nicht zuletzt an seinen Protestbewegungen gewachsen, die es seit Kriegsende in jeder Dekade gegeben habe. Mit nachhaltigen Folgen für Politik und Gesellschaft, wie der Wissenschaftler in seinem Vortrag erläuterte. Grundlage seiner Ausführungen war sein 2018 erschienenes Buch „Bewegte Gesellschaft: Deutsche Protestgeschichte seit 1945“, in dem er sich mit den Protestbewegungen in beiden deutschen Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Fazit: In einer offenen Gesellschaft ist Protest ein wichtiges Medium des öffentlichen Streits und ein Resonanzraum des gesellschaftlichen Wandels.

In Heppenheim schlug Gassert den Bogen von den Straßenprotesten der Nachkriegszeit über die friedensbewegte Demo-Kultur bis zu „Fridays for Future“. Kritik und Dissens schwächten eine Demokratie nicht, sondern stärkten sie, so der Historiker über die Logik und das befruchtende Potenzial der Revolte, die längst zu einem Teil der politischen Kultur geworden sei. Insofern erkennt Gassert eine Art Normalisierung des Protests – eine Anerkennung, die die dynamische Energie ihrer grundlegenden Natur aber nicht zu reduzieren vermöge.

Demonstrationen in allen Dekaden

Da erst die Reaktion der Etablierten einen Protest als solchen ausmachen, sei Auflehnung immer auch ein sozialer und kommunikativer Akt mit den jeweils herrschenden Kräften. „Ein Erfolg ist nur dann in Aussicht, wenn der Etablierte die Kritik der Bewegung aufnimmt.“ Gassert definiert Protest als „politische Kommunikation mit einem Ausrufezeichen“, die keineswegs von der 69er-Generation erfunden worden sei. Er erinnerte an die Vormärz-Revolution des Jahres 1848, die – auch wenn sie scheiterte – als demokratischer Motor galt.

Unter dem NS-Regime war der Protest verboten. Doch bereits 1947 gingen überall im Land sogenannte „displaced persons“ auf die Straße. Darunter viele Juden, die für einen eigenen Staat protestierten, der ein Jahr später Wirklichkeit wurde. Auch Heimatvertriebene und andere Besetzungsgeschädigte machten öffentlich auf ihre Situation aufmerksam. In den 50er Jahren kam es zu Kundgebungen von Kriegsopfern in der jungen Bonner Bundeshauptstadt, während auf der anderen Seite der geteilten Nation das DDR-Regime den Aufstand vom 17. Juni 1953 gewaltsam niederschlagen ließ. 1968 wurden die Szenen von protestierenden Studenten direkt in die deutschen Wohnstuben gesendet: Der Fernseher machte aus der Revolution ein mediales Erlebnis.

In den 80er Jahren mobilisierte die Friedensbewegung breite Massen, die gegen den Nato-Doppelbeschluss auf die Straße gingen. Besonders die Frauen-, Friedens- und Ökologiebewegung hätten zu einer „Normalisierung des Protests“ beigetragen, so Gassert. Auf politischer Ebene habe der Einzug der Grünen in den Bundestag auch dazu geführt, dass die Etablierten nun gezwungen waren, ihre Positionen besser zu verteidigen. Der Historiker erinnerte an die politischen Auseinandersetzungen zwischen Joschka Fischer, Otto Schily und Helmut Kohl zum Thema Massenvernichtungswaffen. Kohl sei trotz seiner ablehnenden Haltung gegenüber den Friedensaktivisten weitaus gelassener mit den Protesten umgegangen, als Konrad Adenauer mit den Gegnern der von ihm propagierten atomaren Bewaffnung im Jahr 1957, so Gassert, der darin auch eine Entwicklung von demokratischem Bewusstsein erkennt: Der Protest wurde als zentrale soziale Komponente anerkannt.

Friedliche Revolution 1989/90

In einer Gesellschaft, in der Dissens und Auflehnung niemals toleriert wurden, brachte die friedliche Revolution von 1989/90 das Regime zu Fall. Den Tag der Deutschen Einheit nannte Gassert einen „Tag des demokratischen Stolzes“. Ohne die Montagsdemonstrationen in Leipzig sei die Wiedervereinigung ebenso wenig möglich gewesen wie ohne eine fortwährende Demokratisierung in Westdeutschland seit 1945.

Landrat Christian Engelhardt betonte eine lebendige demokratische Kultur als hohes gesellschaftliches Gut, das angesichts Fortschritts oder nationaler Machtinteressen oftmals vernachlässigt werde: „Demokratie gibt uns die Freiheit, eine freie Meinung zu haben und uns selbst verwirklichen zu können. Das steht jedem einzelnen Menschen zu.“

Heppenheims Stadtrat Helmut Bechtel begrüßte die Gäste im Kurfürstensaal. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Musikern des Konservatoriums Bergstraße. Kreistagsvorsitzender Gottfried Schneider bezeichnete politischen und gesellschaftlichen Protest als historisch gewachsenen Alltag in Deutschland, auf den man nicht verzichten wolle.

