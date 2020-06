Protest auf dem Platz

Da zeigen drei Bundesliga-Fußballer Rückgrat und protestieren öffentlich auf dem Platz gegen Rassismus im Zusammenhang mit den Vorkommnissen in den USA. Und beim Deutschen Fußballbund ist das ein Fall für den Kontrollausschuss. Der hat allerdings Gespür bewiesen und beschlossen keine Verfahren gegen den Schalker Weston McKennie, die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi sowie den Gladbacher Marcus Thuram einzuleiten.

Nun sagt man den Fußballern von heute vielfach nach, eher stromlinienförmig Marketingsprüche nachzuplappern und ansonsten Plattitüden von sich zu geben. Da heben sich die vier wohltuend ab. Was aber passiert aber, wenn künftig Fußballer künftig des öfteren ihre politischen Ansichten äußern und die womöglich aus Ecken kommen, die man nicht unbedingt teilen muss. Was wird der Kontrollausschuss dann tun. Einzelfallentscheidungen in Sachen Meinungsfreiheit vom DFB? Das will man sich nicht wünschen. Bundesliga-Fußballer sind prominent genug, um sich überall zu äußern. Das muss nicht unbedingt auf dem Platz sein.