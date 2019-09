Proteste weltweit – auch an der Bergstraße

Berlin/Bensheim.Hunderttausende Menschen sind am Freitag weltweit für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Allein in Australien folgten rund 300 000 Menschen dem Protestaufruf. In Berlin gingen nach Angaben der Aktivisten etwa 270 000 Menschen auf die Straße, in Köln und Hamburg waren es laut Veranstaltern je 70 000. In München und Hannover beteiligten sich gut 25 000 Menschen, und selbst in kleineren Städten wie Münster oder Freiburg waren es je rund 20 000. In Heidelberg waren es 10 000 Teilnehmer, in Mannheim 8000.

In Bensheim nahmen zirka 400 Menschen an der Klimademonstration teil. Die Kundgebung fand auf dem Beauner Platz statt (Bild oben). dpa/red/BILD: zelinger

