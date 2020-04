Prüfungen als doppelte Nervenprobe

Bergstraße.Als in den meisten Bundesländern die Abiturprüfungen anstanden, kam das Coronavirus und die Schulen wurden geschlossen. Während Bayern und Niedersachsen ihre Zeitfenster nach hinten verschoben haben, hielt Hessen nach längerer Diskussion am geplanten Termin fest. Die schriftlichen Prüfungen des Landesabiturs, die am 19. März gestartet waren, endeten in dieser Woche.

Das hessische

...