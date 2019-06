Prügelei bei Fußball-Turnier

Weinheim.Bei einem Jugendfußballturnier im Sepp-Herberger-Station in Weinheim kam es am Samstag (8.) gegen 17.40 Uhr kurz nach Ende von eines U 17-Spiels zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern und Betreuer zweier Mannschaften aus Duisburg und Frankreich. Anlass für die anfänglichen Meinungsverschiedenheiten war offensichtlich eine Elfmeter-Entscheidung kurz vor Spielende. Danach kam es auf dem Spielfeld zu einer Prügelei von rund elf Personen beider Mannschaften, an der auch der 42-jährige Präsident der französischen Mannschaft und der 45-jährige Trainer der Duisburger Mannschaft beteiligt waren. Sechs Personen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Mannschaften wurden vom Turnier ausgeschlossen. ots

