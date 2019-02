Puste-Probe: „Spitzenreiter“ hatte 4,3 Promille intus

Metropolregion.Gleich der erste Test ist ein Volltreffer. Der Alkotester zeigt einen Wert von 2,1 Promille an. Das beschert dem Brummifahrer, der seinen Sattelzug fürs Wochenende direkt an der Einfahrt zur Raststätte Wonnegau-West bei Worms geparkt hat, einen Tag Zwangsurlaub. Eigentlich wollte der Osteuropäer am Montagmorgen um 7 Uhr weiterfahren. Daraus wird nun nichts. Die Beamten der Autobahnpolizei

...