Qi Gong und Tai Chi im Online-Kurs

Bergstraße.Um aktiv etwas zu tun für die eigene Gesundheit, hat die Kreisvolkshochschule (Kvhs) die passenden Angebote auch während der Corona-Krise.

Teilnehmer können per Live-Stream an zwei neuen Online-Kursen teilnehmen: Qi Gong für innere Ruhe und Ausgeglichenheit dienstags in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr und Tai Chi für innere Ruhe und Beweglichkeit dienstags zwischen 19 und 20 Uhr.

Beide Kreisvolkshochschulkurse beginnen am kommenden Dienstag (2. Februar) und laufen dann über fünf Wochen.

Teilnehmer benötigen PC, Laptop oder Tablet sowie einen Internetzugang (Firefox oder Google Chrome), um von Zuhause aus an diesen Online-Kursen teilnehmen zu können.

Die Zugangsdaten, mit denen man sich auf die Plattform „vhs.cloud“ einwählen kann, erhalten die Teilnehmer nach der erfolgten Anmeldung. red

