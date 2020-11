Qualifiziertes Personal für das Impfzentrum gesucht

Bergstraße.„Es laufen Gespräche mit Eigentümern, allerdings sind noch keine Verträge geschlossen“, berichtete Landrat Christian Engelhardt auf die Frage, ob es schon einen Standort für das neue Impfzentrum an der Bergstraße gibt. Doch nicht nur ein Standort müsse schnellstmöglich gefunden werden, so der Landrat – auch Personen mit Erfahrung in medizinischen Berufen sind gefragt.

Zu Beginn werden unter anderem Rettungssanitäter und Helfer aus den Reihen der Bundeswehr im Impfzentrum im Einsatz sein. „Wir brauchen aber vor allem auf lange Sicht qualifiziertes Personal für das Impfzentrum, das bereit ist, ein Beschäftigungsverhältnis von etwa einem Jahr einzugehen“, so der Landrat. Dazu gehören beispielsweise Hebammen, medizinische Fachangestellte und Studierende der Allgemeinmedizin, genauso wie Ehemalige.

Derzeit sei übrigens nicht geplant, eine Halle oder ein anderes Gebäude, das sich in öffentlicher Hand befindet, als Standort zu nutzen. „Denn das Impfzentrum soll etwa ein- bis eineinhalb Jahre in Betrieb sein und wir hoffen, dass dieser Zeitraum weit über die Einschränkungen beispielsweise im Sportbetrieb hinausgeht“, so der Landrat. Der gesellschaftliche Wert – etwa der Weststadthalle oder eines Bürgerhauses – sei zu hoch, um die Räumlichkeiten für so lange Zeit als Impfzentrum zu nutzen. Mehr zum Thema gibt es in der morgigen Ausgabe.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020