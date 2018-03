Qualität und Kapazität als Ziel

Anzeige

Kunden frühzeitig informieren

Um die Auswirkungen des weiterhin sehr umfangreichen Baugeschehens für die Reisenden so gering wie möglich zu halten, werden die Maßnahmen in Baukorridoren mit überregionalen beziehungsweise bundesweiten Auswirkungen noch stärker gebündelt. 2018 wird in ganz Deutschland an über 100 Baukorridoren gearbeitet. „Hier ist unser Anspruch, die Kunden über verschiedene Kanäle frühzeitig darüber zu informieren“, so Dr. Vornhusen.

Insgesamt stehen in Hessen im laufenden Jahr die Erneuerung von 120 Kilometer Gleisen, über 100 Weichen sowie 22 Brücken an. An über 60 Bahnhöfen wird es Modernisierungen geben.

Riedrode und Bickenbach

Mit Schwerpunkt auf dem barrierefreien Ausbau arbeitet die Bahn zudem auf der Riedbahn unter anderem an den Bahnhöfen Stockstadt, Biebesheim und Gernsheim sowie auf der Main-Neckar-Bahn in Bickenbach und Riedrode.

Die Maßnahmen auf der Riedbahn und der Main-Neckar-Bahn sind Teil einer Serie von Bahnhofsvorhaben, um neue Verkehrsangebote im Verbundraum des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und des Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zu ermöglichen.

Mit der Umstellung auf elektronische Stellwerkstechnik – in Hessen beginnen 2018 die Arbeiten für die Elektronischen Stellwerke Haunetal und Darmstadt-Kranichstein – sowie vorausschauende Instandhaltung treibt die DB auch die Digitalisierung der Eisenbahninfrastruktur weiter voran. Bis Ende vergangenen Jahres wurden bundesweit über 15 700 Weichen an das Weichendiagnosesystem DIANA angeschlossen – davon über 2100 in Hessen. Bis 2020 sollen es 30 000 in ganz Deutschland sein. Antriebsbedingte Störungen an Weichen können damit perspektivisch um bis zu 50 Prozent reduziert werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.03.2018