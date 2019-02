Qualitäts-Zertifikat für den Nibelungensteig erneuert

Bergstraße.Auf der Messe „Caravan Motor Touristik“ (CMT) in Stuttgart präsentierten mehr als 2000 Aussteller aus rund 100 Ländern die schönsten Plätze der Welt. Auch die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) war mit dabei, um an einem Counter für den Nibelungensteig Flagge zu zeigen und für weitere Highlights in der Region die Werbetrommel zu rühren.

Die CMT gilt als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Zahlreiche Gäste können sich neun Tage lang über Reiseziele informieren und an einem umfangreichen, touristischen Unterhaltungsprogramm teilnehmen.

Im Rahmen der Veranstaltung hat der Deutsche Wanderverband den Nibelungensteig das vierte Mal in Folge als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Loreen Last, Projektleitern der WFB-Tourismusagentur, nahm die Auszeichnung aus Händen von Hans Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderverbandes, auf der CMT-Bühne entgegen. Nun darf sich der 130 Kilometer lange Wanderweg drei weitere Jahre „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ nennen.

„Wir sind stolz auf die erneute Auszeichnung des Steiges, der im vergangenen Jahr bei einer bundesweiten Umfrage auf Platz drei im Wettbewerb ‚Deutschlands Schönster Wanderweg 2018‘ in der Kategorie Routen gewählt worden ist“, zeigt sich Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, erfreut. „Wir bedanken uns bei allen Akteuren, die sich mit uns für den Nibelungensteig engagieren. Nur durch die hervorragende Zusammenarbeit und die bestehenden Kooperationen war es möglich, den Nibelungensteig zu einem solchen touristischen Highlight zu machen“, ergänzt Mareike Müller, Leiterin der WFB-Tourismusagentur.

Ihre Präsenz auf der CMT nutzte die Tourismusagentur nicht nur, um über für den von Zwingenberg an der Bergstraße bis Freudenberg am Main verlaufenden Fernwanderweg zu werben: Darüber hinaus gab es jede Menge Wissenswertes über weitere touristische Attraktionen aus allen Teilregionen des Kreises Bergstraße, die nach wie vor zahlreiche Besucher in die Region ziehen. „So wir hatten wir Flyer, Broschüren und weitere Materialien über beispielsweise die Aktiv- und Trendthemen Radfahren, Mountainbiking sowie die Ferienstraße Nibelungen-Siegfried-Straße und viele weitere spannende Informationen im Gepäck“, erklärt Last.

Die Fachmesse war auch 2019 eine lohnende Plattform für die der WFB- Tourismusagentur. „Auch im kommenden Jahr wollen wir auf der CMT für das Nibelungenland die Fahnen hochhalten“, so die Tourismusexpertin. red

