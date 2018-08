Radfahrer zwingt Zug zu Notbremsung

Bergstraße.Ein noch unbekannter Radfahrer hat am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr an einem Bahnübergang im Bereich des Bahnhofs Bürstadt eine Regionalbahn zu einer Notbremsung gezwungen.

Als der Zug, der sich auf der Fahrt in Richtung Bensheim befand, in den Bereich einfuhr, erkannte der Lokführer, dass der Radfahrer an den geschlossenen Halbschranken vorbeiging und im Gefahrenbereich der Gleise stehen

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1332 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.08.2018