Räudige Füchse in der Region geschossen

Bergstraße.Innerhalb weniger Tage hat Jagdpächter Ferdinand Stichter in seinem Bezirk in Schwanheim-Langwaden drei räudige Füchse erlegt. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, bei der sich Milben auf und unter der Haut einnisten und dort ihre Eier ablegen. Das löst allergische Reaktionen und einen starken Juckreiz aus. Am Ende verenden die Tiere meist nach wenigen Monaten durch Infektionen aufgrund

...