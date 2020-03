Rainer Bersch bleibt Chef im Groß-Rohrheimer Rathaus

Groß-Rohrheim.Rainer Bersch, seit zwölf Jahren im Amt, bleibt Bürgermeister in Groß-Rohrheim. Bei der Wahl am Sonntag entfielen auf ihn 62,21 Prozent der Stimmen; sein Herausforderer Sascha Holdefehr kam auf 37,79 Prozent. Der 57-jährige Bersch ist seit mehr als 25 Jahren Mitglied der SPD, trat aber bereits bei seiner ersten Wahl 2008 als unabhängiger Kandidat an. Der parteilose Sascha Holdefehr wurde von der SPD aufgestellt und von den Freien Wählern/Bürger für Groß-Rohrheim unterstützt. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,61 Prozent – ein Wert, der angesichts der Corona-Krise nicht unbedingt zu erwarten war. hol

