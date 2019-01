Raubüberfall auf Bekleidungsgeschäft

Bergstraße.Auf ein Bekleidungsgeschäft in Bürstadt wurde am Montagabend ein Raubüberfall verübt. Gegen 19.55 Uhr betrat ein maskierter Mann den Laden in der Mainstraße. Der Täter bedrohte die beiden 23 und 37 Jahre alten Angestellten, die sich zu dieser Zeit alleine in den Räumlichkeiten aufhielten, mit einer Pistole und forderte sie auf, die Eingangstür zu verschließen.

Danach ließ er sich,

...