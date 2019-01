Raubüberfall auf Tankstelle

Bergstraße.Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in Biblis wurde gestern Morgen verübt. Wenige Minuten nach acht Uhr betrat ein maskierter und bewaffneter Mann die Total-Tankstelle in der Darmstädter Straße und forderte die Angestellte auf, Geld aus der Kasse herauszugeben. Nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird von der Angestellten als circa 1,75 Meter groß mit normaler Statur, dunkel gekleidet, grauen Handschuhe, dunkler Sonnenbrille und rotem Halstuch, das er als Maskierung benutzt hat, beschrieben. Der Täter war mit einer Pistole bewaffnet. Die Fahndung der Polizei unter Beteiligung des Polizeihubschraubers verlief negativ.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen. pol

