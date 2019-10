Raubüberfall schnell aufgeklärt

Südhessen.Die Polizei Südhessen kann einen schnellen Fahndungserfolg bei einem versuchten Raubüberfall auf eine Spielothek in Groß-Zimmern vermelden, der sich etwa eine Stunde zuvor ereignet hatte: Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger wurde am Samstagmorgen kurz nach 5 Uhr wegen dringenden Tatverdachtes an seiner Wohnanschrift festgenommen. Auf die Spur kam die Polizei durch Ermittlungen in Zusammenhang mit vorangegangenen Delikten. Zeugen werden dennoch weiterhin gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tödlicher Unfall im Wald

Ein 79 Jahre alter Mann kam am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Wald bei Otzberg ums Leben. Der Senior war am späten Vormittag berechtigterweise auf einem Waldweg unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts vom Weg abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache für den Unfall aus. pol

