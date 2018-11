Rauschgifthändler in Untersuchungshaft

Bergstraße.Ein schwunghafter Rauschgifthandel konnte nach intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Polizei an der Bergstraße gestoppt werden. Bei Durchsuchungen in einem Auto sowie in mehreren Wohnungen im Bereich von Bensheim und Fürth stellten die Ermittler unter anderem über fünf Kilogramm Marihuana, mehr als eineinhalb Kilogramm Amphetamin, ein Kilogramm Haschisch, rund 130

...