Realität statt Strategie

Es wird nicht gerecht zugehen bei der Rückkehr ins normale Leben, wenn Corona halbwegs überstanden ist. Schon jetzt fragt man sich, warum ausgerechnet hochbezahlte Profi-Fußballer schon wieder trainieren und alle anderen Kicker aber nicht. Die Eisdiele hat zu, die Dönerbude geöffnet. Macht der Blumenladen auf und die Bücherei bleibt geschlossen?

Zunächst wäre es einmal hilfreich, Lockerungen der Einschränkungen egal, ob nach Hobby, Beruf oder Bundesland, einheitlich zu gestalten. Was im hessischen Ried gilt, sollte auch auf der anderen Rheinseite im rheinland-pfälzischen Worms gelten. Und auch in Weinheim in Baden-Württemberg. Und umgekehrt. Es ist auch klar, dass der Weg in die Normalität keine Einbahnstraße wird und es nur langsam vorangeht. Gut möglich, dass Erleichterungen wieder zu einem Anstieg der Infektionen führen, dann müssen sie wieder zurückgenommen werden. Oder sie werden mit anderen Einschränkungen erkauft.

Einkaufen oder Bus und Zug fahren wieder überall, aber nur mit Mundschutz. Zur Arbeit gehen ja, aber die alten Eltern oder Großeltern besuchen, nein. Schulen öffnen, aber nur für die älteren Jahrgänge vor Prüfungen. Grundschüler lernen erst einmal zu Hause weiter. Den älteren Schülern bleiben die so beliebten Partys im Freien natürlich verboten.

Viele rufen derzeit nach einer Exit-Strategie. Doch Strategien haben den Nachteil, dass sie immer genauso lang haltbar sind, bis sie auf die Realität treffen. Handeln auf Sicht ist gefragt. Es wird unzählige Konflikte geben. Das hat auch sein Gutes. Das Virus und die von ihm ausgehende Gefahr bleiben im Gespräch. Denn eines sollte man auf gar keinen Fall: sich jetzt schon in Sicherheit wiegen.