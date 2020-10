Hessen.Die Zahl der Rechtsextremisten in Hessen ist nach Angaben des Verfassungsschutzes 2019 stark gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sie sich um 725 auf 2200, wie die Sicherheitsbehörde am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Grund dafür sei insbesondere, dass seit Februar 2019 die AfD-Teilorganisationen "Flügel" und "Junge Alternative" in Hessen vom Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) beobachtet würden.

