Regierungspräsidium behält Standort am Luisenplatz

Darmstadt.Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt wird auch in Zukunft am Darmstädter Luisenplatz seinen Sitz haben. Das vom RP seit Jahrzehnten genutzte historische „Kollegiengebäude“ bleibt in Landesbesitz, für das direkt daneben befindliche „Wilhelminenhaus“ wurde durch das Land jüngst ein langfristiger Mietvertrag geschlossen.

Beide Häuser sind jedoch sanierungsbedürftig, weshalb ein Teil der Behörde vorübergehend umziehen wird. Die Sanierung des Wilhelminenhauses soll im Herbst beginnen und anderthalb Jahre dauern. Das Gebäude wird modernisiert und energetisch verbessert – es erhält unter anderem eine große Photovoltaikanlage. Während der Arbeiten werden die 700 dort tätigen Mitarbeiter in ein Bürogebäude in der Darmstädter Hilpertstaße umziehen. Der Rückumzug ist für das Jahr 2020 geplant. Das Land Hessen und der Eigentümer des Wilhelminenhauses haben eine Verlängerung des Mietvertrages bis 2040 vereinbart.

Weitere Standorte unter anderem in Frankfurt, Wiesbaden Insgesamt sind beim RP Darmstadt aktuell rund 1500 Frauen und Männer beschäftigt. Kollegiengebäude und Wilhelminenhaus bieten dem Regierungspräsidium in Darmstadt insgesamt Platz für insgesamt 900 Mitarbeiter. Das RP verfügt über weitere große Standorte in Frankfurt und in der Landeshauptstadt Wiesbaden sowie kleinere Standorte in Biebesheim (Deichmeisterei) und Eltville (Weinbau-Dezernat) am Rhein sowie in Hasselroth im Main-Kinzig-Kreis. Zur Geschichte des Kollegiengebäudes hat das RP eine Broschüre („Das Kollegiengebäude in Darmstadt - Ein Mosaikstein in Hessens Historie“) herausgegeben. red

Das Kollegiengebäude und die dazugehörigen Gebäudeteile werden in den kommenden Jahren ebenfalls umfassend saniert – aktuell sind die Fenster an der Reihe, danach werden Fassaden und Dächer renoviert; die Sanierungen werden sich über mehrere Jahre erstrecken. Die Mitarbeiter können in dieser Zeit jedoch in dem Gebäude bleiben. Der Hauptsitz der Landesbehörde wird somit auch während der Sanierungszeit im Kollegiengebäude am Luisenplatz angesiedelt sein.