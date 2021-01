Regnerisches Wetter und gebietsweise Schnee erwartet

Hessenwetter.Mit Regen und leichten Sturmböen startet Hessen in das Wochenende. Im Nordwesten lockert es im Laufe des Tages auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Essen mitteilte. Im Südwesten dauern die Schauer an. Gegen Abend kann der Regen oberhalb von 400 Metern in Schnee übergehen. Die Höchsttemperaturen erreichen vier bis sieben Grad, in Hochlagen um die zwei Grad.

Der Samstag soll ähnlich regnerisch und bewölkt bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sieben Grad. Im Bergland kann es bei null bis minus ein Grad schneien. Es weht ein schwacher Wind aus Südwest.

Der Sonntag beginnt mit leichten Regenfällen, die auch in Schneeregen übergehen können. Im Bergland schneit es. Am Nachmittag ist laut Vorhersage mit Auflockerungen zu rechnen. Nur noch gebietsweise gibt es Schauer. Die Höchsttemperaturen erreichen zwei bis fünf Grad. In höheren Lagen liegen sie bei minus zwei Grad.

