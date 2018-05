Reihenfolge des Eingangs entscheidet

Anzeige

In wenigen Tagen erfolgt der erste Förderaufruf für das neue EU-WLAN-Programm. Die Ausschreibung startet am 15. Mai um 13 Uhr. Interessierte Kommunen können sich jetzt schon auf dem EU-Portal registrieren, indem sie zunächst ein einfaches Formular ausfüllen. Die eigentliche Antragstellung erfolgt dann ab 15. Mai. Entscheidend: Dabei werden die Bewerbungen in Reihenfolge des Eingangs bewilligt. Pro Land sollen mindestens 15 Anträge genehmigt werden. Weitere Bewerbungsaufrufe im Rahmen des 120-Millionen-Euro-Programms sollen folgen.

„Elf heimische Kommunen haben sich bislang registriert“, so der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU). „Ich rufe alle weiteren Städte und Gemeinden im Kreis Bergstraße dazu auf, sich baldmöglichst auf der Plattform anzumelden und die Chance auf finanzielle Förderung eines öffentlichen Hotspots zu nutzen.“

Europaweit ist das neue Programm auf großes Interesse gestoßen: In den vergangenen Wochen haben sich über 15 800 Kommunen angemeldet, darunter über 2200 aus Deutschland.