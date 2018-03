Anzeige

Darmstadt.Ab dem 2. März, Freitag, 18 Uhr, geht es auf der Bühne der Kammerspiele des Staatstheaters Darmstadt „geräuschvoll“ zu. Mit „Reise um die Erde in 80 Tagen“ (Altersempfehlung: ab zehn Jahre) gehen die Ensemblemitglieder des unter der Leitung des Künstlers Eike Hannemann auf eine Klangexkursion. Hannemann inszeniert Jules Vernes Roman als Live-Hörspiel und gibt damit Träumen und Phantasien den Raum, den sie brauchen. In der Ankündigung heißt es:

Der Abenteuerroman um den pünktlichkeitsversessenen Londoner Gentleman Phileas Fogg, der mit seinen Clubmitgliedern wettet, dass er dank moderner Fortbewegungsmittel schaffen wird, in 80 Tagen einmal um die Welt zu reisen, fasziniert seine Leser seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1873. Wir können heute sehr viel schneller unseren Globus umrunden – aber darum geht es bei einem Abenteuer ja eigentlich nicht. Wenn Phileas Fogg auf einem Elefanten Platz nimmt, weil die Eisenbahnverbindung zwischen Bombay und Kalkutta leider doch noch nicht fertiggestellt ist, dann muss dieser moderne, vernünftige Mann improvisieren. Der eingefleischte Junggeselle Fogg weiß nicht weiter, aber die Welt der Möglichkeiten wird in dem Moment groß, in dem er diese Welt neu betrachtet.“

Ausführende sind Yana Robin la Baume, Samuel Koch, Robert Lang und Hubert Schlemmer; Regie, Konzept und Ausstattung: Eike Hannemann; Dramaturgie: Oliver Brunner. Weitere Vorstellungen am 4., 7., 8., 14. und 15. März. red