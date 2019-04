Rekordbesuch am Naturschutzzentrum

Bergstraße.Einfach nur chillen und die Nase in die so lange vermisste Sonne strecken? Barfuß im Sand nach „Schätzen“ buddeln oder in der Erlache Amphibien beobachten und im Uferbereich nach Schneckenhäusern fischen? Geduldig am offenen Feuer sitzen und Stockbrot bruzzeln, auf Baumstämmen balancieren oder doch lieber in der Osterwerkstatt mit Farbe und Pinsel, Säge und Hammer viele schöne Dinge

...