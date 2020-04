Rennradfahrer schwer verletzt

Gorxheimertal.Schwer verletzt wurde ein Rennradfahrer am Donnerstagabend im Gorxheimertal. Der 53 Jahre alte Weinheimer war gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 3257 in Richtung Weinheim unterwegs. Dabei wurde er in der Ortsdurchfahrt in Höhe der Friedhofsstraße von einem entgegenkommenden abbiegenden Pkw erfasst.

Nach ersten Ermittlungen hatte der 79 Jahre alte Fahrer aus dem Gorxheimertal den Radfahrer übersehen.

Der Weinheimer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.04.2020