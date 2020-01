Renteneintritt soll ab 60 frei wählbar sein

Bergstraße.Der FDP-Rentenexperte Johannes Vogel bezeichnet die Grundrente der Bundesregierung als Schuss in den Ofen. Das Konzept von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) werde bis zum Jahr 2035 fast 80 Milliarden Euro an Mehrausgaben verursachen. Gleichzeitig werde das wachsende Problem der Altersarmut nicht gezielt bekämpft. Beim Neujahrsempfang der Bergsträßer FDP in Heppenheim plädierte der

...