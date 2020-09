Bergstraße.Im Rahmen der Seniorenberatung des Diakonischen Werks Bergstraße wird jetzt wieder eine offene Renteninformation angeboten. Diese richtet sich an Menschen ab 60 Jahren.

Die Terminabsprache kann über die Telefonnummer 06251/10720 getroffen werden. Die offene Renteninformation wird jeweils an einem Freitag – am 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember – von 9 bis 12 Uhr in der Riedstraße 1 in Bensheim angeboten. red

