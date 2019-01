Rentenpunkte für Tafel-Helfer gefordert

Acht sozialpolitische Themenkreise erörterten die Vertreter der Liga-Verbände ausführlich mit drei Landtagsabgeordneten vor dem Hintergrund konkreter Bedarfe im Kreis. Die Positionen der Liga:

Tafeln und Armut

Die zunehmende, inzwischen als normal angesehene Verarmung eines nicht unerheblichen Anteils der Bevölkerung wird aus Sicht der Liga an Tafeln „delegiert“. Das sozialpolitische Thema dahinter werde nicht angegangen. Die drei Tafeln im Kreis Bergstraße mit fünf Ausgabestellen arbeiten mit großem zivilgesellschaftlichen, hauptsächlich ehrenamtlichen Engagement und erfahren kaum geregelte Förderung, müssen überwiegend und dauerhaft Spenden einwerben. Das dauerhafte und verlässliche ehrenamtliche Engagement vieler Helfer könne nicht weiter vorausgesetzt werden. Anerkennung und Wertschätzung sollte neben der Ehrenamtscard auch durch das Landesticket und Rentenpunkte zum Ausdruck gebracht werden, so die Liga.

Kinderbetreuung

Ziel der Liga ist, gleiche Bildung für alle zu erreichen und Eltern dazu umfangreicher zu informieren. Deshalb müsse mehr in Bildung investiert werden; es gelte, so die Liga-Vertreter, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, Kinderarmut zu verhindern und mehr Potenzale – zum Wohle der Kinder selbst und zum Wohle der Gesellschaft – zu entwickeln.

Hintergrund: Es gibt einen immer höheren Bedarf an Plätzen in Kinderkrippen, Kindertagesstätten und in den Schulkindbetreuungen. Um diesen Bedarf zu stillen, müssen die Plätze ausgebaut werden. Hier fordert die Liga der Verbände der Wohlfahrtspflege eine bessere finanzielle Ausstattung der Träger und der Kommunen, um diesem Bedarf gerecht werden zu können.

Jugend- und Schulsozialarbeit

Ziel der Liga ist es, auf Landesebene die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe zu intensivieren. Die Stärken und Möglichkeiten von Jugendarbeit und Jugendbildung, wie individuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hin zu einer selbständigen Persönlichkeit, sollten – so die Verbände der freien Wohlfahrtspflege – allen zugute kommen und seien somit eine wichtige Ergänzung zum Bereich Schule. Gerade im Übergang von der Schule in den Beruf ist die Jugendhilfe ein wichtiger Partner.

Wohnungsnot und Obdachlosigkeit

Es fehlt nach Überzeugung der Liga seit Jahren an einer Landes-Wohnungsnotfallstatistik, die einen Überblick verschaffen könnte zu dem wirklichen Bedarf. Es stünden viele Zahlen und Initiativen im Raum, es brauche aber einfachere, längere Landesinvestitionspakete, die das Bauen von günstigem Wohnraum unterstützen.

Eine Sozialbauquote von 40 Prozent bei Neubauten sei erforderlich – ebenso wie die Schaffung von Beratungsangeboten, die den Verlust von Wohnraum verhindern. Der Verlust der Wohnung sei existenziell, gerade in der sehr angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt in der Region.

Sucht und Schulden

Ohne eine Bewältigung von Lebenssituationen mit Süchten oder Schulden können diese zu Armut führen. Je nach Ausprägung können solche Probleme nicht allein bewältigt werden und betreffen neben der Person selbst auch häufig das soziale Umfeld (besonders die Familien). Ziele wären ein möglichst einfacher Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten sowie die Sicherstellung eines fachkundigen Personaleinsatzes.

Mehr Zusammenhalt

Sozialraumorientierung stärkt Vernetzung und Kooperation und kann das Gemeinwesen finanziell entlasten. Hier wäre – so die Liga – herauszuarbeiten, wie Menschen und Gruppen aktiviert oder vernetzt werden können.

Ziele wären, Nachbarschaft zu fördern und zu stärken – auch durch auskömmliche und langfristige Finanzierung –, die Gemeinwesenarbeit und sozialräumliche Arbeit nutzbar und zur Pflichtaufgabe staatlichen Handelns zu machen sowie das Subsidiaritätsprinzip zu stärken.

Mangel an Fachkräften

Fehlende Fachkräfte betreffen aus Sicht der Liga nicht nur den aktuell medial präsenten Fachkräftemangel in der Pflege, sondern es fehlt auch an Fachkräften in der sozialen Arbeit wie beispielsweise Sozialpädagogen sowie Erzieher.

Regelmäßiger Kreis-Sozialbericht

Um die Themen vor Ort regelmäßig und verlässlich im Blick zu behalten, wäre nach Überzeugung der Liga ein Sozialbericht des Kreises Bergstraße notwendig. Von Landesseite aus gebe es diesen Bericht schon, aber auf Kreisebene werde dieser nicht erstellt, bedauern die Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Kreis Bergstraße. red