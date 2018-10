Reparieren kommt vor Wegwerfen

Bergstraße.„Wann sind die Leute wieder da, die alte Elektrogeräte reparieren können?“ Solche Fragen hören die Initiatoren der zurückliegenden Repaircafés in Rimbach immer wieder. Es zeigt sich, dass Menschen zu schätzen wissen, wenn Reparieren vor Wegwerfen kommt.

Am Samstag, 27. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr ist es wieder soweit. Dann werden die Experten des Vereins Repaircafé Bergstraße wieder in der Begegnungsstätte in Rimbach (Waldstraße 1) erwartet. Dann werden vor allem Haushalts- und Hifi-Elektro-Geräte mit den Besitzern gemeinsam wieder hergestellt. Das sind unter anderem Computer, Radios, Fernseher aber auch Nähmaschinen und Bügeleisen. Auch die Fahrrad-Werkstatt wird an diesem Nachmittag offen sein, so dass auch Fahrräder unter Anleitung des Werkstatt-Teams repariert werden können.

Für Kaffee und Kuchen sorgt das Team der Begegnungsstätte um Helmut Schmitt. Die Ehrenamtlichen des Vereins sind im ganzen Kreis unterwegs. red

Info: Die Termine finden sich unter: www.repaircafe-bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018