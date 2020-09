„The New Mutants“

Horrorfilm aus dem „X-Men“-Universum. Fünf Mutanten im Teenager-Alter werden in einer abgelegenen Forschungseinrichtung festgehalten – angeblich zu ihrem eigenen Schutz. Dort findet sich auch die Jugendliche Dani Moonstar wieder, nachdem sie als einzige einen Tornado in ihrem Heimatdorf überlebt hat. Nach anfänglichen Zweifeln freundet sie sich mit den anderen Teenagern in der Einrichtung an. Als sich in dem Gebäude unheimliche Vorfälle häufen, revoltieren die Mutanten gegen die Forschungsleiterin Dr. Reyes. (94 Min., ab 16 Jahre)

„Faking Bullshirt“

Turbulente Komödie. In der nordrhein-westfälischen Provinz geht die Kriminalität gegen Null. Eigentlich eine gute Nachricht, nicht aber für die Polizisten Deniz (Erkan Acar), Rocky (Adrian Topol), Netti (Sanne Schnapp) und Hagen (Alexander Hörbe). Denn weil es nicht genug Arbeit für die Gesetzeshüter gibt, soll ihre Polizeiwache aufgelöst werden. Eine Katastrophe, die die Vier nicht so einfach hinnehmen wollen. Ihr Plan: Wenn die Verbrecher einen Bogen um die Kleinstadt machen, dann helfen sie der Kriminalität eben selbst auf die Sprünge. (103 Min., ab 12 Jahre)

„Kiss Me Kosher“

Komödie über deutsch-israelische Klischees. Die Israelin Shira (Moran Rosenblatt) und die deutsche Biologin Maria (Luise Wolfram) haben sich Hals über Kopf verliebt. Als dann noch das Gerücht aufkommt, die beiden Frauen ständen kurz vor der Hochzeit, ist für Shiras eigenwillige Großmutter Berta (Rivka Michaeli) endgültig Schluss mit lustig. Aber der Rest der Familie in Jerusalem ist begeistert von den Heiratsplänen. Jetzt fehlen nur noch Marias biedere Eltern aus Stuttgart, und das Chaos ist perfekt. (101 Min., ab 12 Jahre)

„Body of Truth“

Porträt von vier Künstlerinnen. Wie geht man mit Gewalt und Unterdrückung um? Die vier Künstlerinnen Marina Abramovic, Shirin Neshat, Sigalit Landau und Katharina Sieverding haben ihren ganz eigenen Weg gefunden. Evelyn Schels gibt in ihrem Dokumentarfilm Einblicke in das Denken und Arbeiten der Frauen.

Doch dabei geht es nicht nur um Kunst, sondern auch um Gefühle, Verletzlichkeiten und um den Mut, den jede von ihnen immer wieder aufbringen muss. Auch die Zeitgeschichte spielt mit hinein – der Jugoslawienkrieg ebenso wie die iranische Revolution, der Nahost-Konflikt oder der Faschismus. (92 Min.)

„Love Sarah“

Der Traum von der eigenen Patisserie. Sarah hatte einen großen Wunsch: einmal Chefin sein einer eigenen Bäckerei im Londoner Stadtteil Notting Hill. Ein tragisches Ereignis aber verhindert dies. So dass es nun an Sarahs 19-jähriger Tochter ist, den Traum ihrer Mutter zu verwirklichen. Unterstützung erfährt Clarissa dabei nicht nur von Sarahs bester Freundin, sondern auch von ihrer Großmutter. Und auch ein Mann soll sich schließlich dem Patisserie-Team anschließen. (98 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

