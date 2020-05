„Richtige Kracher“ mit Konzept gesucht

Bergstraße.Der Gründerwettbewerb der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald geht in die elfte Runde. Ab sofort bis zum 25. August können sich die Gründer der Region mit ihren kreativen und innovativen Ideen bewerben.

„Die gute Nachricht vorweg – der Gründerwettbewerb findet statt“, versichert Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße via Video-Konferenz. Denn auch, wenn der Wettbewerb mitsamt Preisverleihung nicht ganz in gewohnter Manier stattfinden kann, so sei er ein wichtiges Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass es gerade auch in der Wirtschaft trotz Corona weiter gehe.

Im Fokus der Teilnahme am Wettbewerb steht wie immer der Businessplan. Auf die Gründer, die die Jury, bestehend aus Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, überzeugen können, warten auch in diesem Jahr Geldpreise und Gutscheine. Was es für wen im Einzelnen zu gewinnen gibt, berichtet Marco Kreuzer, Projektleiter Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald und WFB-Gründerberater: „Für den klassischen Gründerpreis, der mit 2000 Euro dotiert ist, sind Vorhaben zugelassen, die nach dem 1. Februar 2018 gegründet wurden. Wie auch in den vergangenen Jahren, gibt es außerdem den Preis Gründung im Handwerk. Zu gewinnen gibt es dabei 350 Euro oder einem Weiterbildungsgutschein bei der HWK Frankfurt-Rhein-Main in Höhe von 1500 Euro.“

Unternehmensnachfolger im Blick

Außerdem gebe es wieder eine Plakat-Kampagne, berichtet Florian Neu, selbst Gründer und Jury-Mitglied, durch die auf die Gründer und ihre Ideen aufmerksam gemacht werden soll. Mithilfe des Wettbewerbs und der Unterstützung aller Beteiligter solle zudem verdeutlicht werden, dass Selbstständigkeit eine lohnende Alternative sei, so Kreuzer. Der Schwund an Gründungswilligen sei inzwischen gestoppt worden, berichtet Markus Lahm, Leiter der WFB-Gründerberatung. Die Zahlen seien in Deutschland von 2018 auf 2019 relativ konstant geblieben, mit der Tendenz nach oben. „Allerdings ist dabei die Coronakrise noch nicht eingerechnet“, so Lahm. Hessen liege derzeit an vierter Stelle im Hinblick auf das Gründungsgeschehen, der Kernpunkt liege im Rhein-Main-Gebiet.

Gerade jetzt in der Krise sei der Wettbewerb eine wichtige Stütze. „Dadurch versuchen wir nicht nur jungen Menschen zum Gründen anzuregen, sondern möchten sie auch zusammenbringen, sie vernetzen und ihnen und ihren Ideen Aufmerksamkeit schenken“, erklärt Lahm.

Ein großer Punkt sei auch die Unternehmensnachfolge, da viele Gründer diesen wichtigen Bereich oft nicht auf dem Schirm hätten. „Darum möchten wir gerade auch die Nachfolger einbeziehen und das Thema in den Fokus rücken“, so der Leiter der Gründerberatung. Denn ein bestehender Betrieb könne eine gute Basis sein.

Stellvertretend für Marius Schwabe, Geschäftsführer der Odenwald Regional-Gesellschaft OREG, bedankte sich Gabriele Quanz, Referatsleitung Wirtschafts-Service, für die allseits gute Zusammenarbeit und auch für die finanzielle Unterstützung durch das Land Hessen.

„Wir sind in diesem Jahr ebenfalls wieder dabei und unterstützen den Fachbereich Gründerberatung, um zu zeigen, dass die Wirtschaft läuft und weiter laufen muss“, betont Robin Chatterjee, Bereichsdirektor Firmenkunden Sparkasse Starkenburg. „Wir freuen uns auf viele kreative Gründer aus der Region. Gerade jetzt ist die Herausforderung groß und wir hoffen auf richtige Kracher, auch in der Corona-Zeit.“

Der Sonderpreis Gründung im Handwerk liegt Olaf Kittel, Abteilungsleiter Betriebswirtschaftliche Beratung bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, besonders am Herzen: „Auch das Handwerk ist gerade stark betroffen.“ Beispielsweise im Bereich Orthopädie habe es eine vielversprechende Idee gegeben, die der Gründer jedoch erst einmal auf Eis gelegt habe. Gerade jetzt sei es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, weswegen die HWK Frankfurt-Rhein-Main auch auf innovative Ideen von Handwerkern hoffe, so Kittel.

Eine Preisverleihung mit klassischer Übergabe und Händeschütteln vor rund 100 Personen – das wird es wohl in diesem Jahr eher nicht geben, vermutet Zürker. Angesetzt ist die Ehrung der Gründer für den November, doch wie sie im Detail ablaufen werde, darüber könne man zum aktuellen Zeitpunkt nur mutmaßen. „Wir werden uns aber in jedem Fall etwas überlegen, damit es trotz Corona eine gebührende Verleihung für die Gründer wird“, so Zürker.

