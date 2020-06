Röhm verlegt seinen Firmensitz

Darmstadt.Die Röhm GmbH, ein international führender Hersteller der Methacrylat-Chemie, hat ihren Firmensitz in den Darmstädter Westen verlegt. Mit dem Einzug in das neue Headquarter in die Deutsche-Telekom-Allee 9 werden rund 460 Mitarbeiter aus den administrativen Bereichen künftig unter einem Dach zusammenarbeiten, die bislang an verschiedenen Standorten im Rhein-Main-Gebiet tätig waren. „Wir sind davon überzeugt, dass wir durch das neue Headquarter kürzere und direktere Wege etablieren und so noch effizienter arbeiten werden“, sagt Geschäftsführer Michael Pack.

Bekenntnis zum Standort

Das Unternehmen will den Umzug innerhalb Darmstadts als ein klares Bekenntnis zu diesem Standort verstanden wissen. „Der Name Röhm ist eng mit der Stadt verbunden“, sagt Pack. Im Jahr 1909 hatte der Chemiker und Firmengründer Otto Röhm den Produktionsstandort und Sitz des Unternehmens im Industriegebiet von Darmstadt errichtet. Hier gelang Otto Röhm mit der Entwicklung von Plexiglas vor rund 85 Jahren auch international der Durchbruch.

Lichtdurchlässig und innovativ präsentiert sich die neue Firmenzentrale. Neben modernen Büros und großen Open Space-Bereichen, in denen neue Formen der Zusammenarbeit und eine offene Unternehmenskultur gelebt werden sollen, befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes ein neu gestalteter Showroom für Kunden und Besucher. Hier werden Produkte und Anwendungen des Darmstädter Traditionsunternehmens präsentiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.06.2020