Röhm wieder eigenständig

Darmstadt.Die Röhm GmbH hat heute die Ausgliederung aus Evonik Industries erfolgreich abgeschlossen. Der Methacrylat-Verbund von Evonik Industries geht damit als eigenständiges Unternehmen an den neuen Eigentümer Advent International über. Mit einem Umsatz von 1,9 Milliarden Euro (Stand: 2018) und innovativen Produkten zählt das Unternehmen zu einem der globalen Marktführer im Bereich der Methacrylat-Chemie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 3900 Mitarbeiter an 15 Produktionsstandorten in Deutschland (Worms, Darmstadt, Weiterstadt, Wesseling, Hanau), China, den USA, Russland und Südafrika.

„Der Name Röhm steht für Qualität und Pioniergeist“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Michael Pack. So gilt der Chemiker und Firmengründer Otto Röhm als der Begründer der Methacrylat-Chemie. Mit der Entwicklung des hochtransparenten multifunktionalen Kunststoffs „Plexiglas“ gelang ihm vor rund 85 Jahren auch international der Durchbruch. Die von Röhm erarbeitete chemische Basis ermöglichte den Aufbau einer umfangreichen Produktpalette für breitgefächerte Anwendungsbereiche. Heute beliefert das Unternehmen mit seinen Produkten zahlreiche zukunftsorientierte Wachstumsbranchen wie die Automobil-, die Elektronik- oder Baubranche.

Als Marktführer etablieren

Die starke Ausgangsposition des Methacrylat-Verbunds überzeugte auch Advent International. Der neue Eigentümer ist eine der weltweit größten Beteiligungsgesellschaften. Mit über 30 erfolgreich durchgeführten Transaktionen in über drei Jahrzehnten in der Chemieindustrie verfügt der Private-Equity-Investor über umfangreiche Erfahrung in der Branche. „Wir sehen großes Potenzial, Röhm als globalen Markt- und Technologieführer im Bereich der Methacrylat-Chemie zu etablieren“, sagt Ronald Ayles, Managing Partner und Leiter der globalen Chemieindustriepraxis bei Advent International.

Plexiglas in vielfältigem Einsatz

Zum Produktportfolio der Röhm GmbH gehört mit Plexiglas die weltweit bekannteste Marke für Acrylglas. Plexiglas kommt in Autos, bei Flugzeugfenstern, Bildschirmen oder Displays, als Bauverglasung, Lärmschutz oder in der Werbebranche zum Einsatz. Das unverzichtbare Vorprodukt für Plexiglas ist Methylmethacrylat. Es wird auch bei der Herstellung von Lacken, Bodenbeschichtungen und Klebstoffen bis hin zu Dentalprodukten verwendet. Weitere Beispiele aus der Produktwelt von Röhm sind Methacrylat-Harze für die Herstellung von Industriefußböden und Fahrbahnmarkierungen sowie Cyanide zur Gewinnung von Edelmetallen in der Bergbauindustrie. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.08.2019