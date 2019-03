Rolf Kahnt lädt in den Landtag ein

Bergstraße/Wiesbaden.Der Bergsträßer AfD-Landtagsabgeordnete Rolf Kahnt aus Bensheim lädt interessierte Bürger am Donnerstag, 4. April, zu einem kostenlosen Besuch des Hessischen Landtags in die Landeshauptstadt Wiesbaden ein. „Wer einmal vor Ort die hessischen Abgeordneten bei ihrer Arbeit im Wiesbadener Parlament kennenlernen möchte, der hat dazu jetzt Gelegenheit“, so Kahnt, der nicht nur Mitglied des Landtags ist, sondern auch deren Alterspräsident.

Geboten wird nach Angaben von Kahnt neben einer „Fülle von Informationen“ eine für die Teilnehmer kostenlose Busfahrt von Bensheim nach Wiesbaden und zurück, eine Führung durch den Landtag, eine Teilnahme an der Plenarsitzung am 4. April sowie ein ausführliches Gespräch mit dem Bergsträßer Landtagsabgeordneten der AfD.

Es können bis zu 50 Personen teilnehmen. Die Einladung richtet sich an erwachsene Bürger. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019