Rolf Kahnt will gegen die AfD vor Gericht ziehen

Bergstraße.Die AfD-Fraktion im hessischen Landtag hat gestern den Bergsträßer Abgeordneten Rolf Kahnt ausgeschlossen. Dies bestätigte ihr Pressesprecher auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Abgeordnete Rainer Rahn, dessen Ausschluss ebenfalls beantragt worden war, bleibe hingegen in der Fraktion. Weitere Angaben machte der Pressesprecher dazu nicht.

In der Vergangenheit hatten Fraktionsmitglieder Kahnt und Rahn „unkollegiales Verhalten“ vorgeworfen. Dabei ging es um häufige Fehlzeiten bei Fraktionssitzungen und Alleingänge bei Abstimmungen und Anfragen. Die Fraktion erstellte ein Dossier über das Verhalten der beiden Abgeordneten, was Rahn als „Stasi-Methoden“ kritisiert hatte.

„Ich werde das nicht klaglos hinnehmen, sondern beim hessischen Staatsgerichtshof dagegen vorgehen“, sagte Kahnt, zugleich Alterspräsident des Landtags, angesprochen auf die Entscheidung seiner Parteikollegen.

Bensheimer will Mandat behalten

Er und Rahn seien bei der gestrigen Fraktionssitzung, in der über ihren Ausschluss abgestimmt wurde, nicht dabei gewesen, beide hätten jedoch zuvor schriftliche Stellungnahmen abgegeben – die von Kahnt ist 16 Seiten lang. Nach seinen Informationen hätten zwei Abstimmungen stattgefunden. Dabei habe eine Mehrheit entschieden, das Rahn bleiben und Kahnt gehen soll. Zwölf Abgeordnete hätten für seinen Ausschluss gestimmt. Bis dahin hatte die Fraktion 18 Mitglieder.

Sein Landtagsmandat werde er in jedem Fall behalten, betonte der Bensheimer: „Ich bin gewählter Abgeordneter und werde meiner Pflicht nachgehen.“ Da die AfD ihn habe loswerden wollen, sei sie auch nicht in der Position, das Mandat zurückzuverlangen. Der Sachverhalt sei in diesem Zusammenhang nicht vergleichbar mit dem Wechsel der früheren AfD-Kreistagsabgeordneten Tobias Fischer und Michael Obermair zur FDP-Fraktion im Jahr 2017. Damals hatte Kahnt als Fraktionschef die beiden Abgeordneten dazu aufgefordert, ihre Mandate an die AfD zurückzugeben, was diese zurückwiesen. Der Sprecher der AfD-Landtagsfraktion ließ offen, ob Kahnt dazu aufgefordert werden soll, seinen Sitz im Parlament freizumachen.

„Abenteuerliches Vorgehen“

Die Vorwürfe seitens der AfD-Fraktion bezeichnete Kahnt als „Petitessen“, die größtenteils auch nicht der Wahrheit entsprächen. Zum Vorwurf der Alleingänge bei Abstimmungen im Parlament sagte der Bergsträßer etwa, es sei die AfD gewesen, die im Vorfeld keinerlei Absprachen mit ihm getroffen habe: „Also habe ich mich auf meine eigene Expertise verlassen.“

Sein Ausschluss habe ihn nicht überrascht, bekannte Kahnt. Dass die Fraktion über seinen und Rahns Ausschluss beraten soll, hatten 15 der 18 Abgeordneten gefordert. Das Vorgehen seiner Fraktionskollegen bezeichnet der Alterspräsident als „abenteuerlich.“ Die AfD schade damit sich selbst und ihrer Glaubwürdigkeit.

Als er in den hessischen Landtag gewählt wurde, habe ihn die Partei als bürgerliches Aushängeschild gewollt. Mit der Zeit hätten aber auch Vertreter der informellen Parteiströmung „Der Flügel“ Einfluss gewonnen, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat. Diesen Kräften habe er nicht mehr ins Konzept gepasst, unterstellt Kahnt. Das bürgerliche Profil der Partei habe mit seinem Ausschluss nun Risse bekommen. Ob er in der AfD bleibe, werde sich noch zeigen.

Neben seiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter ist Kahnt auch stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktionen im Bergsträßer Kreistag und in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung.

