Romantisches Schöpferlob

Anzeige

Von Brahms bis Cat Stevens

Deshalb weist das Konzertprogramm, das Heike Ittmann im Pressegespräch vorstellt, auch Lieder von Johannes Brahms oder Robert Schumann auf. Doch es sind auch neuere, ins populär-folkloristische Fach zielende Vokalstücke, beispielsweise von John Rutter und Cat Stevens. Heinrich von Herzogenberg hat Mörikes Frühlingsgedicht vertont, und Hugo Distler, der zu Beginn wie am Schluss des Konzerts zu hören sein wird, hat sich in seinem Chorliederbuch mit Mörikes Texten befasst.

Weltliche wie geistliche Bedeutungsebenen lässt dieses Frühlingskonzert in der Domkirche gleichermaßen gelten. Verbinden sich im Schöpferlob doch auch romantische Erfahrungen der Liebe und des Frühlingsglücks. Lebensfreude, die der holde Lenz entfacht, mag denn auch als kreatürlicher Dank an jene Kraft gemeint sein, die dieses Leben ermöglicht und erhält. Die Vorfreude auf das Frühlingskonzert ist Heike Ittmann jedenfalls abzuspüren. Konzertinteressierten bleibt nur, sich von dieser Freude anstecken zu lassen. Nummerierte Karten für das Konzert der Dekanatskantorei mit Ju-Hee Oh am Samstag, 5. Mai, 19 Uhr, in der Lampertheimer Domkirche gibt es zum Preis von 7 bis 17 Euro. Im Vorverkauf (erhältlich im Rathaus-Service) sind sie jeweils 2 Euro günstiger. Weitere Informationen: Rathaus-Service, Telefon 06206/9 35-1 00), und im Kantorat (06206/15 73 01).

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.05.2018