Roter Riesling wird immer mehr zum Markenzeichen

Bergstraße.Es war an den ersten beiden Wochenenden im Mai, als die Mitarbeiterinnen des Tourismusservice „Die Bergstraße“ – allen voran Vorsitzende Maria Zimmermann – einen wahren Marathon bewältigten: Die Weinlagen-Wanderung entlang der Bergstraße, die Spargelwanderung in Lampertheim, der Mannheimer Maimarkt, weinselig „Badische Bergstraße erleben“ in Hemsbach – die „Ferienstraße Bergstraße“ war wieder einmal in aller Munde. Das sogar buchstäblich, denn das Thema Wein und generell das Kulinarische wird für die Tourismuswerbung an der Bergstraße immer zentraler.

Das erfuhren jetzt wieder die Bürgermeister der Bergstraßenkommunen zwischen Darmstadt und Heidelberg bei ihrem ersten Jahrestreffen, das passenderweise im Sektgut Griesel stattfand. Maria Zimmermann und ihr Stellvertreter Markus Herborn berichteten von den zahlreichen Aktivitäten des „Tourismusservice Die Bergstraße“ (TDB), wie zum Beispiel von jenen bewegten Tagen im Mai, aber auch von der erneuten Zertifizierung des „Burgensteigs Bergstraße“ auf der CMT in Stuttgart, einer neuen Standkonzeption, und neuen Destinations-Video-Clips, die ihre „Welturaufführung“ bei der „Grünen Woche“ in Berlin hatten – sie wurden am Stand des Hessischen Umweltministeriums gezeigt. Weinheim ist in Baden-Württemberg in den Reigen der „Kleinstadtperlen“ aufgenommen worden.

Überhaupt spielen der Wein und das gute Essen in der internationalen Ausstrahlung der Bergstraße eine immer größere Rolle. Die hessischen Winzer werben erfolgreich mit ihrem „Land des Roten Rieslings“ und vermarkten damit ein Alleinstellungsmerkmal. In Bensheim entsteht als Bürgerprojekt ein Historischer Weinberg, der mit der Traditionssorte bepflanzt sein wird. Weinführer der Bergstraße wurden vom Tourismusmarketing Baden-Württemberg sogar auf der „Pro Wein“ in Düsseldorf verteilt. Die Badische Weinstraße, die seit 2014 bis zur hessischen Grenze führt, arbeitet an einem Radweg; auch hierbei sprechen die Bergstraßen-Touristiker mit. Ein Flyer Wein&Wandern wurde für die Messe „RegioWein“ in Mainz entwickelt.