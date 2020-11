„Rückenwind für Forderung nach einem ICE-Projektbeirat“

Berlin/Bergstraße.Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass ein Projektbeirat für die Bahn-Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim eingerichtet wird. So hatte sich Meister erst kürzlich in einem Schreiben an das Bundesverkehrsministerium für die baldige Einrichtung eines solchen Gremiums ausgesprochen.

In dem Beirat könnte sowohl über die Trassenführung selbst als auch über die Ausgestaltung der Trasse diskutiert werden, die in den Vorstellungen der Bahn nicht dem Wunsch der Region nach einer Tunnellösung von Langwaden bis Lorsch folgt.

Meister erhielt nun Antwort vom parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium, Enak Ferlemann. Dieser nahm darin Bezug auf das Beteiligungsforum, das die DB Netz AG als Vorhabenträger vor knapp vier Jahren gestartet hat. Staatssekretär Ferlemann: „Die Ergebnisse der Planungen für die Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim werden im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Beteiligungsforum und in Arbeitsgruppen regelmäßig erörtert. Hier und im weiteren Planungsprozess können Betroffene ihre Interessen einbringen. Hierzu gehört auch die Einrichtung von Projektbeiräten, die ich zur Begleitung der lokalen Umsetzung einer bereits gefundenen Vorzugsvariante für sinnvoll erachte.“

„Hohes Eigeninteresse“

Und weiter schreibt Ferlemann: „Der Vorhabenträger möchte die vom Bund finanzierten Infrastrukturprojekte zügig realisieren. Daher hat er ein hohes Eigeninteresse an einer effizienten Projektumsetzung unter Mitwirkung von Beteiligungsgremien wie Projektbeiräten.“

Meister dazu: „Ich betrachte die klare Positionierung von Enak Ferlemann als Rückenwind für die Forderung nach Einrichtung eines Projektbeirates für die Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim.“

Da das Bundesverkehrsministerium einen Projektbeirat nicht selbst ins Leben rufen kann, hat sich Meister bereits an die Deutsche Bahn gewandt. So bittet er die Bahn darum, bei der nächsten Sitzung des Beteiligungsforums das Thema „Einrichtung eines Projektbeirates“ auf die Tagesordnung zu setzen. Meister hat sich weiterhin auch an Mitglieder des Beteiligungsforums gerichtet und um Unterstützung geworben, damit die Bahn den Weg für einen Projektbeirat ebnet. red

