Biblis.Was passiert eigentlich derzeit im Atomkraftwerk Biblis und was sind aktuelle Themen? Diese und weitere Fragen beantworten Fachleute des Bundesumweltministeriums, der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) und vom Konzern RWE im Rahmen der Informations-Initiative „KW Biblis transparent“ am Dienstag (27.), 17 Uhr, im Informationszentrum. Dazu sind interessierte Bürger eingeladen. Das Thema Rückführung von Castoren aus der Wiederaufbereitung aus dem Ausland sowie der Übergang des Standortzwischenlagers in die Verantwortung des Bundes stehen dann im Blickpunkt. Durch die Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung geht das Standortzwischenlager zum 1. Januar 2019 auf die BGZ über. Dort sollen neben den Abfällen aus dem AKW Biblis maximal sieben Castoren aus der Wiederaufbereitung in England eingelagert werden. red