Rücksichtslose Fahrt auf der Bundesstraße / Zwei Festnahmen

Odenwald.Zwei 26 und 33 Jahre alte Männer müssen sich nach ihrer Festnahme am Freitagabend (16.10.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr über Notruf die Polizei alarmiert und zwei Verkehrsteilnehmer gemeldet, die rücksichtslos und grob verkehrswidrig die Bundesstraße 45 von Groß-Umstadt in Richtung Höchst befuhren. Unter anderem waren sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im dortigen Bereich unterwegs, in dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist. Darüber hinaus überfuhren beide Fahrzeuge, ein schwarzer BMX X5 und ein weißer Audi A6, mehrfach die durchgezogene Mittellinie sowie eine Sperrfläche vor einer Fahrbahnverengung, wodurch sie entgegenkommende Fahrzeuge gefährdeten. An der Kreuzung mit der Kreisstraße 104 soll der Audi nach Zeugenangaben beim Abbiegen links am Fahrbahnteiler vorbeigefahren sein, um sich vor den BMW zu setzen. Für Zeugen hatte es den Anschein, als ob sich beide Autos ein Rennen liefern würden. Im Bereich der Forsthausstraße konnten die beiden Wagen durch Zeugen gestoppt und bis zum Eintreffen der verständigten Streife festgehalten werden. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen

Kraftfahrzeugrennens gegen die beiden 26- und 33-jährigen Männer ein. Zeugen, denen die beiden Autos am Freitag aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.10.2020