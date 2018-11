Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Bergstraße.Es kommt viel zu oft vor, dass Autofahrer von der Zubringerspur auf eine mehrspurige Straße auffahren, ohne sich um den dort fließenden Verkehr zu kümmern. Damit werden immer wieder gefährliche Situationen heraufbeschworen – und manchmal lässt sich auch ein Unfall nicht mehr vermeiden. So wie am Dienstagfrüh gegen 6 Uhr auf der B 47 zwischen Bensheim und Lorsch.

Ein silberner Mini befuhr die B 47 in Fahrtrichtung Lorsch. Ein bislang unbekannter roter Pkw befuhr den Zubringer „Bensheim, Robert-Bosch-Straße“ und scherte unvermittelt auf die B 47 ein, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der Fahrer des Mini musste eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam das Auto aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Schutzplanke. Es entstand ein Schaden von insgesamt 5500 Euro an Pkw und Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen. pol

