Rüpel verursacht Unfall

Bergstraße.Ein rücksichtsloser Rüpel hat gestern im morgendlichen Berufsverkehr zwischen 7.30 und 7.45 Uhr einen Verkehrsunfall am Viernheimer Dreieck verursacht und ist einfach davongefahren. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiautobahnstation Südhessen jetzt Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.

Ein 58-jähriger Fahrer aus Riedstadt war mit seinem weißen Mercedes Kastenwagen unterwegs, eine 46-jährige Fahrerin aus Bensheim mit ihrem weißen Volvo Kombi. Beide fuhren auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Viernheimer Kreuz. Am Viernheimer Dreieck fuhr der Verkehrsrowdy mit seinem Pkw aus Richtung Mannheim-Sandhofen kommend auf die A 6 auf. Dabei fuhr er vom Beschleunigungsstreifen so dicht zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch, dass er beinahe den weißen Kastenwagen des Riedstädters rammte und die Fahrerin im weißen Volvo zum Bremsen zwang. Die Bensheimerin kam daraufhin mit ihrem Auto ins Schleudern und krachte schließlich rechts in die Leitplanke. Sie wurde nicht verletzt, der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Verursacher wechselte auf die linken Fahrstreifen und fuhr davon.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151 / 87560 zu melden. pol

