Ruftaxi fahren mit dem Seniorenticket

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße, der zum Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gehört, können die Inhaber eines Seniorenticket Hessen ab 1. Januar 2020 die Ruftaxi-Angebote kostenfrei nutzen. Dies wurde in Absprache zwischen dem Kreis Bergstraße, dem VRN und dem Hessischen Verkehrsministerium geregelt, da auch die Inhaber einer „VRN Karte ab 60“ die Ruftaxi-Angebote im Kreis Bergstraße ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Die „VRN Karte ab 60“, die im Kreis Bergstraße sowie in Teilen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gültig ist, bleibt weiterhin erhältlich. Mit der Einführung des landesweiten Seniorentickets Hessen ab 2020 wird das bereits bestehende Tarifangebot des VRN ergänzt.

Grundsätzlich gelten bei der Nutzung der Ruftaxiverkehre gesonderte Tarife. Die Ruftaxi-Preise sind örtlich unterschiedlich und richten sich nach der Fahrstrecke. Inhaber von Halbjahres- und Jahreskarten können die Ruftaxi-Angebote im VRN kostenlos nutzen, so auch die Inhaber einer Karte ab 60 und künftig auch die Inhaber eines Seniorentickets Hessen im Kreis Bergstraße.

Das künftige Seniorenticket funktioniert ähnlich wie das bestehende Schülerticket und richtet sich an die ca. 1,2 Millionen Senioren in Hessen. Das Ticket ist nutzbar ab 65 Jahren. Es ist gültig in ganz Hessen, werktags ab 9 Uhr morgens sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig und kostet 365 Euro im Jahr – also 1 Euro pro Tag. Eine Mitnahmeregelung ist in der Standardvariante nicht inbegriffen. red

