Ruhige Silvesternacht für die Polizei

Bergstraße.Die Polizei in Südhessen blickt auf einen ruhigen Jahreswechsel zurück. Die Corona-Regelungen seien weitgehend befolgt worden, berichteten die Beamten am Vormittag. Größere Ansammlungen oder Silvesterfeiern im öffentlichen Raum habe es nicht gegeben. In den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und Odenwald haben Einsatzkräfte nach bisherigen Auswertungen 125 Verstöße gegen die Ausgangssperre festgestellt. Zudem habe es 18 Verstöße gegen das Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern an publikumsträchtigen Orten oder im öffentlichen Raum und 24 Verstöße gegen Alkoholverbot im öffentlichen Raum gegeben. Illegale Feuerwerkskörper seien nicht sichergestellt worden.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.01.2021