Rumänien, Geheimtipp unter Weinkennern

Bergstraße.Wem fällt Rumänien ein, wenn es um große Weinländer geht? Dabei ist dieses Land – von der Rebfläche her – das fünftgrößte in Europa mit rund 200 000 Hektar. Unter Kennern gilt es als Geheimtipp. Man kennt gerade noch die Region Transsilvanien als Heimat von Graf Dracula. Dabei sollte man dieses Weinbaugebiet als Herkunft des Silvaners kennen und es ist heute das Zentrum für rumänische Weißweine, die Mosel Rumäniens, auch als Siebenbürgen bekannt.

Deutsche Siedler, die Siebenbürger Sachsen, haben ab dem zwölften Jahrhundert Weinbau in Transsilvanien beeinflusst und geprägt, dann die sogenannten Banater Schwaben im 18. Jahrhundert im Westen Rumäniens. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Weinanbau stark zurück gegangen, da 1948 der Großteil der Weingüter enteignet und verstaatlicht wurde. 1972 waren es 300 000 Hektar in Staatshand. Menge ging vor Qualität. Später wurde die Weinanbaufläche wegen „Unwirtschaftlichkeit“ erheblich reduziert. Die Kommunisten kamen mit Bier und Schnaps schneller und billiger zum „Erfolg“ und es herrschte die Meinung nur „Ausbeuter und die Bourgeoisie“ würden Wein trinken. Ab 1990 und mit dem Beitritt 2007 zur EU ist die stark reduzierte Anbaufläche wieder gewachsen und es sind Qualitätsstandards eingeführt worden.

Um die Kenntnisse über den Weinbau in Rumänien zu vertiefen, lädt die Weingilde Bergstraße für Freitag (24.), 19.30 Uhr, nach Bensheim in den Wappensaal des Dalberger Hofes zu einem Verkostungsseminar ein.

Vor Ort Weine ausgesucht

Mitglied Peter Arz, der selbst 28 Jahre in Kronstadt/Siebenbürgen gelebt hat, war mit seiner Frau Irene vor Ort, um die Weine auszusuchen. Die beiden werden neun Weine präsentieren, die aus den fünf wichtigsten Weinbauregionen Rumäniens stammen: Moldau (die größte, mit überwiegend Rotweinen), Muntenia (auch große Walachei genannt, mit besten Rotweinlagen), Oltenia (die kleine Walachei, mit eher lieblichen Weinen), Siebenbürgen oder Transsilvanien (mit klassischen Weißweinen wie Silvaner, Elbling, Muskateller etc.) und Dobrudscha (mit mediterranem Klima vom Schwarzen Meer beeinflusst).

Karpaten als natürliche Barriere

Rumänien gehört prinzipiell zur gemäßigten Klimazone und liegt auf den gleichen Breitengraden wie Frankreich. Durch die natürliche Barriere der Karpaten unterscheiden sich die einzelnen Landesteile klimatisch ganz erheblich: im Osten kontinentales Klima mit strengen Wintern, im Einflußbereich der Donau gemäßigter und im Bereich der Schwarzmeer-Küste noch milder. Der Boden ist vielfältig: sandige Schlammerde, Kalkstein, Löß sowie Braun- und Schwarzerden. 28 lange Flüsse sorgen für eine gleichmäßige Bewässerung des ganzen Landes.

Wer internationale Weinstile schätzt, findet heute in Rumänien natürlich die üblich Verdächtigen wie Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Silvaner etc. Spannend sind aber die einheimischen, sogenannten autochthonen Rebsorten, circa 60 an der Zahl, allen voran die rote Sorte Feteasca Neagra oder Alba, auch als schwarze oder weiße Mädchentraube bekannt, weiter die Rebsorten Kramposie, Grasa, Busuioaca und viele mehr. Mit diesen alten Rebsorten werden sich die Referenten beschäftigen. Zu dieser außergewöhnlichen Verkostung sind Gäste gegen eine Kostenbeteiligung willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020