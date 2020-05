Rund 27 000 Exponate ziehen um

Birkenau.Berlin, Essen, Nürnberg – und Birkenau: In Sachen Rotkreuz-Museen wurde die Odenwaldgemeinde zu Recht in einem Atemzug mit den Metropolen der Republik genannt. Schließlich findet man im Dorf der Sonnenuhren eines der insgesamt dreizehn Rotkreuz-Museen Deutschlands, das Einzige in Hessen. Das im Jahr 1995 in Absprache mit dem DRK-Kreisverband gegründete Museum wird aber, anlässlich des 75.

...